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"Ноготь Жиру попал в офсайд. Магуайра должны были удалить". Лэмпард – о поражении от МЮ
Фрэнк болезненно переживает неудачи
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился своим мнением после матча 26-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (0:2). Цитирует англичанина пресс-служба "синих" и BBC. Напомним, система VAR отменила два гола "аристократов".
"Мы уступаем на своем стадионе, контролируя мяч и нанося множество ударов по воротам соперника. "Челси" создает моменты и уступает по данному показателю только "Ливерпулю", но эффективность – на нуле. Побед без голов не бывает, но, в то же время, нельзя полагаться весь сезон на одного Абрахама. Травма Канте? Это повреждение отводящей мышцы. Пока все выглядит не очень хорошо, но нужно дополнительное обследование".
"Тяжелый вечер для нас. Мы не заслужили на поражение. Сезон начинается прямо сейчас – "Челси" сейчас четвертый. Суть АПЛ: каждый может отобрать очки у каждого. Магуайр? Гарри должен был покинуть поле, это очевидно… Аспиликуэту толкнули, гол Зума должны были засчитать. Да, ноготь Жиру попал в офсайд, но такие сейчас правила. Не могу понять, почему арбитры не используют мониторы".
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