  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Ноготь Жиру попал в офсайд. Магуайра должны были удалить". Лэмпард – о поражении от МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Ноготь Жиру попал в офсайд. Магуайра должны были удалить". Лэмпард – о поражении от МЮ

Англия
(2 голосов)

Фрэнк болезненно переживает неудачи

"Ноготь Жиру попал в офсайд. Магуайра должны были удалить". Лэмпард – о поражении от МЮ
Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился своим мнением после матча 26-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (0:2). Цитирует англичанина пресс-служба "синих" и BBC. Напомним, система VAR отменила два гола "аристократов".

Читайте такжеЧелси - Манчестер Юнайтед 0:2. В гостях как дома

"Мы уступаем на своем стадионе, контролируя мяч и нанося множество ударов по воротам соперника. "Челси" создает моменты и уступает по данному показателю только "Ливерпулю", но эффективность – на нуле. Побед без голов не бывает, но, в то же время, нельзя полагаться весь сезон на одного Абрахама. Травма Канте? Это повреждение отводящей мышцы. Пока все выглядит не очень хорошо, но нужно дополнительное обследование".

"Тяжелый вечер для нас. Мы не заслужили на поражение. Сезон начинается прямо сейчас – "Челси" сейчас четвертый. Суть АПЛ: каждый может отобрать очки у каждого. Магуайр? Гарри должен был покинуть поле, это очевидно… Аспиликуэту толкнули, гол Зума должны были засчитать. Да, ноготь Жиру попал в офсайд, но такие сейчас правила. Не могу понять, почему арбитры не используют мониторы".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Н'Голо Канте VAR
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...