"Ноготь Жиру попал в офсайд. Магуайра должны были удалить". Лэмпард – о поражении от МЮ

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился своим мнением после матча 26-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (0:2). Цитирует англичанина пресс-служба "синих" и BBC. Напомним, система VAR отменила два гола "аристократов".

"Мы уступаем на своем стадионе, контролируя мяч и нанося множество ударов по воротам соперника. "Челси" создает моменты и уступает по данному показателю только "Ливерпулю", но эффективность – на нуле. Побед без голов не бывает, но, в то же время, нельзя полагаться весь сезон на одного Абрахама. Травма Канте? Это повреждение отводящей мышцы. Пока все выглядит не очень хорошо, но нужно дополнительное обследование".