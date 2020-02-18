Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сульшер – о победе Манчестер Юнайтед: К счастью, когда я был футболистом, VAR еще не было
Консерватор Оле
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился своими мыслями о победе над лондонским "Челси" (0:2). Также тренер ответил на вопросы касательно хавбека "дьяволов" Поля Погба. Цитирует норвежца BBC и Sky Sports.
"Мы плохо работали с мячом, но в защите выглядели надежно – Байи провел отличный матч после длительного отсутствия. "Челси" не повезло с двумя голами, которые отменил VAR – это правильные решение, но на грани. Везение Магуайра? Сначала фолили на нем, Батшуайи падал на Гарри, он просто вытянул ногу и попал Миши в пах. Я не увидел фола со стороны Фреда при отмененном голе. К счастью, когда я был футболистом, VAR еще не было. Офсайд Жиру? Стопа Оливье была в запретной зоне. Невероятно важная победа, теперь мы в трех очках от "Челси".
"Я могу и сам обо всем поговорить с Райолой, но делать этого, скорее всего, не буду. У каждого есть свой голос и мнение. У Погба и Райолы свои разговоры, это нормально".
Новости по теме
- 07:18 Украинские МЮ и Милан подтягиваются к лидерам, Бутко ушел в аренду. Главные новости за 17 февраля
- 09:34 Зарубежные "Ноготь Жиру попал в офсайд. Магуайра должны были удалить". Лэмпард – о поражении от МЮ
- 09:08 Зарубежные Стэмфорд Бридж – больше не крепость. Челси – Манчестер Юнайтед 0:2. Обзор матча и видео голов