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Сульшер – о победе Манчестер Юнайтед: К счастью, когда я был футболистом, VAR еще не было

Англия
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Консерватор Оле

Сульшер – о победе Манчестер Юнайтед: К счастью, когда я был футболистом, VAR еще не было
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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился своими мыслями о победе над лондонским "Челси" (0:2). Также тренер ответил на вопросы касательно хавбека "дьяволов" Поля Погба. Цитирует норвежца BBC и Sky Sports.

"Мы плохо работали с мячом, но в защите выглядели надежно – Байи провел отличный матч после длительного отсутствия. "Челси" не повезло с двумя голами, которые отменил VAR – это правильные решение, но на грани. Везение Магуайра? Сначала фолили на нем, Батшуайи падал на Гарри, он просто вытянул ногу и попал Миши в пах. Я не увидел фола со стороны Фреда при отмененном голе. К счастью, когда я был футболистом, VAR еще не было. Офсайд Жиру? Стопа Оливье была в запретной зоне. Невероятно важная победа, теперь мы в трех очках от "Челси".

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"Я могу и сам обо всем поговорить с Райолой, но делать этого, скорее всего, не буду. У каждого есть свой голос и мнение. У Погба и Райолы свои разговоры, это нормально".

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В статье: Поль Погба Челси (Лондон) Оле Гуннар Сульшер Мино Райола Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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