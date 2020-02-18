Сульшер – о победе Манчестер Юнайтед: К счастью, когда я был футболистом, VAR еще не было

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился своими мыслями о победе над лондонским "Челси" (0:2). Также тренер ответил на вопросы касательно хавбека "дьяволов" Поля Погба. Цитирует норвежца BBC и Sky Sports.

"Мы плохо работали с мячом, но в защите выглядели надежно – Байи провел отличный матч после длительного отсутствия. "Челси" не повезло с двумя голами, которые отменил VAR – это правильные решение, но на грани. Везение Магуайра? Сначала фолили на нем, Батшуайи падал на Гарри, он просто вытянул ногу и попал Миши в пах. Я не увидел фола со стороны Фреда при отмененном голе. К счастью, когда я был футболистом, VAR еще не было. Офсайд Жиру? Стопа Оливье была в запретной зоне. Невероятно важная победа, теперь мы в трех очках от "Челси".