Магуайр – об эпизоде с Батшуайи: Да, я выпрямил ногу, ведь подумал, что Миши упадет на меня

Защитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр поделился своими мыслями о победе над лондонским "Челси" (0:2) в матче 26-го тура чемпионата Англии. Цитирует лидера "дьяволов" Sky Sports.

"Давненько я не забивал. Мы счастливы добыть три очка сегодня, сократить отставание от четвертого места в турнирной таблице. Эпизод с Батшуайи? Я знаю, что коснулся его. Подумал, что он упадет на меня, я выпрямил ногу, чтобы остановить его".