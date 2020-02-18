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Магуайр – об эпизоде с Батшуайи: Да, я выпрямил ногу, ведь подумал, что Миши упадет на меня

Англия
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"Естественная реакция"

Магуайр – об эпизоде с Батшуайи: Да, я выпрямил ногу, ведь подумал, что Миши упадет на меня
Новина українською

Защитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр поделился своими мыслями о победе над лондонским "Челси" (0:2) в матче 26-го тура чемпионата Англии. Цитирует лидера "дьяволов" Sky Sports.

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"Давненько я не забивал. Мы счастливы добыть три очка сегодня, сократить отставание от четвертого места в турнирной таблице. Эпизод с Батшуайи? Я знаю, что коснулся его. Подумал, что он упадет на меня, я выпрямил ногу, чтобы остановить его".

"Это естественная реакция, я не бил его, у меня не было никакого намерения. Думаю, то, что я не получил красную карточку – правильно. Я извинился перед ним, и было приятно, что рефери все понял".

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Миши Батшуайи Харри Магуайр
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