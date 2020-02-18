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"Фирмино создает пространство, Мане силен физикой, а Салах – Бог". Дель Пьеро – про трио Ливерпуля
Алессандро знает, что необходимо хорошему форварду
Экс-нападающий и капитан туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро похвалил форвардов "Ливерпуля" накануне старта плей-офф Лиги чемпионов.
"Ювентус" все еще хочет выиграть трофей, "Реал" тоже возвращается – "Манчестер Сити" в гонке даже несмотря на последние события. "Ливерпуль"? Они и сейчас замечательные, особенно в АПЛ и даже в ЛЧ. Фирмино создает пространство для Салаха и Мане. Садио прекрасен не только в техническом плане, но и физическом. Это три разных футболиста с разными стилями".
"Салах уже Бог – причем, не только в Египте. Сколько раз он оказывался перед воротами в "Роме" и не забивал. А затем, в "Ливерпуле", он неожиданно прибавил в данном компоненте и забил более 30 голов за сезон".