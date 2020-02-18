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Официально: Сон Хын Мин будет прооперирован
"Тоттенхэм" теряет еще одного лидера
Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин пропустит несколько недель из-за травмы. Как сообщает пресс-служба "шпор", на этой неделе корейскому исполнителю предстоит операция в связи с переломом правой руки. Игрок получил травму в матче 26-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (3:2).
Таким образом, футболист "Тоттенхэма" точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг", который состоится завтра, 19 февраля, в Лондоне.
В этом сезоне Сон Хын Мин принял участие в 21 матче чемпионата Англии. Форвард сборной Южной Кореи забил 9 голов и стал автором 8 результативных передач.
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