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Моуриньо нужен защитник Вест Бромвича

Англия
(1 голосов)

Ему 19 лет

Моуриньо нужен защитник Вест Бромвича
Новина українською

Натан Фернюсон может сменить команду в летнее трансферное окно.

Как пишет The Sun, защитник "Вест Бромвича" Натан Фернюсон может перейти в "Тоттенхэм" в летнее трансферное окно. 19-летний англичанин является главным претендентом на усиление правого фланга обороны.

В текущем сезоне на счету Фергюсона 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче Чемпионшипа.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Натан Фергюсон
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Источник:
Teamtalk.com
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