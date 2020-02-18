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Моуриньо нужен защитник Вест Бромвича
Ему 19 лет
Натан Фернюсон может сменить команду в летнее трансферное окно.
Как пишет The Sun, защитник "Вест Бромвича" Натан Фернюсон может перейти в "Тоттенхэм" в летнее трансферное окно. 19-летний англичанин является главным претендентом на усиление правого фланга обороны.
В текущем сезоне на счету Фергюсона 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче Чемпионшипа.
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Источник:Teamtalk.com
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