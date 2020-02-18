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Гуллит: Ван Дайк должен был получить Золотой мяч

Англия
(1 голосов)

По мнению Руда, у голландского защитника больше не будет такой возможности

Гуллит: Ван Дайк должен был получить Золотой мяч
Новина українською

Бывший футболист "Милана" и сборной Нидерландов Руд Гуллит считает, что "Золотой мяч" по итогам 2019 года должен был получить голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дайк.

"Мне кажется, что итоги „Золотого мяча“ означали, что ван Дайк никогда не выиграет этот приз. Я считаю, что он заслуживал награду. Впрочем, я не могу сказать, что Месси выиграл приз незаслуженно. Но если защитник и имел шанс выиграть „Золотой мяч“, то это должно было произойти именно в этот момент", — приводит слова Гуллита JOE.

Напомним, что в голосовании Месси опередил ван Дайка на семь очков. 32-летний аргентинец завоевал "Золотой мяч" в шестой раз в своей карьере, что является мировым рекордом. Ближайшим преследователем Месси является Криштиану Роналду (5).

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В статье: Руд Гуллит Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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