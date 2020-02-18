Клопп: Я не хотел оказывать какое-либо давление на Сарри

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" прокомментировал свои слова в адрес наставника "Ювентуса" Маурицио Сарри.

Ранее немецкий специалист сказал, что считал "Ювентус" фаворитом Лиги чемпионов, однако не понимает, почему туринский клуб не лидирует в Серии А с 10-очковым отрывом. После этого Сарри назвал Клоппа смешным и отметил, что подобные заявления избавляют "Ливерпуль" от бремени фаворита Лиги чемпионов.

"Иногда я не думаю, что говорю. Такое случается. Я сказал, что не знаю, почему „Ювентус“ не оторвался ото всех в Серии А на 10 очков. Я не хотел оказывать какое-либо давление на Маурицио, я уважаю его. Я был рад услышать его ответ на мои слова.

Бывает, я говорю вещи, которые не стоит воспринимать всерьёз. Главные фавориты в Лиге чемпионов — это „ПСЖ“, так что теперь парижане испытывают давление (смеётся). Не думаю, что мои слова вообще могут оказать на какую-либо команду давление, если честно", — приводит слова Клоппа Football Italia.