  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Очень серьезная потеря". Полузащитник Тоттенхэма прокомментировал травму Сон Хин Мин
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Очень серьезная потеря". Полузащитник Тоттенхэма прокомментировал травму Сон Хин Мин

Англия
(1 голосов)

И в этом сложно поспорить

"Очень серьезная потеря". Полузащитник Тоттенхэма прокомментировал травму Сон Хин Мин
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стало известно, что форвард "Тоттенхэма" Сон Хин Мин пропустит некоторое время из-за травмы. Об этой новости высказался Гарри Уинкс.

Читайте такжеОфициально: Сон Хын Мин будет прооперирован

"Игра в атаке - не для меня. Травмы Сон Хын Мина для нас серьезная потеря. Он для команды больше, чем просто снайпер. Он проделывает большой объем работы и заряжает всех энергией. Но у нас много игроков, чтобы его заменить.

Важно, что мы не зацикливаемся на этой проблеме, так как это ничем нам не поможет. Мы придумаем, как справиться с ситуацией, ведь мы делали это в прошлом", - цитирует англичанина сайт УЕФА.

Ранее, Жозе Моуриньо дал не очень оптимистычный прогноз.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Гарри Уинкс Сон Хин Мин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 1000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...