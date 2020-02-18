"Очень серьезная потеря". Полузащитник Тоттенхэма прокомментировал травму Сон Хин Мин

Сегодня стало известно, что форвард "Тоттенхэма" Сон Хин Мин пропустит некоторое время из-за травмы. Об этой новости высказался Гарри Уинкс.

Читайте также Официально: Сон Хын Мин будет прооперирован

"Игра в атаке - не для меня. Травмы Сон Хын Мина для нас серьезная потеря. Он для команды больше, чем просто снайпер. Он проделывает большой объем работы и заряжает всех энергией. Но у нас много игроков, чтобы его заменить.

Важно, что мы не зацикливаемся на этой проблеме, так как это ничем нам не поможет. Мы придумаем, как справиться с ситуацией, ведь мы делали это в прошлом", - цитирует англичанина сайт УЕФА.

Ранее, Жозе Моуриньо дал не очень оптимистычный прогноз.