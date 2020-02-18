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Жиру: Хотел летом покинуть Челси, но сейчас я полностью сосредоточен на игре за клуб
Француз поставил себе четкую цель
Французский форвард "Челси" Оливье Жиру рассказал о том, как готов был зимой сменить команду.
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"Я собирался покинуть клуб. Начиная с декабря месяца я находился на распутье и не знал, где продолжу играть. Но сейчас я игрок "Челси" и готов отдать все силы ради команды.
Моя главная цель - играть сейчас как можно больше. Я хочу попасть на чемпионат Европы, который состоится летом", - заявил французский игрок.
Отметим, что его контракт с "синими" заканчивается летом 2020.
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