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Жиру: Хотел летом покинуть Челси, но сейчас я полностью сосредоточен на игре за клуб

Англия
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Француз поставил себе четкую цель

Жиру: Хотел летом покинуть Челси, но сейчас я полностью сосредоточен на игре за клуб
UA-Футбол
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Французский форвард "Челси" Оливье Жиру рассказал о том, как готов был зимой сменить команду.

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"Я собирался покинуть клуб. Начиная с декабря месяца я находился на распутье и не знал, где продолжу играть. Но сейчас я игрок "Челси" и готов отдать все силы ради команды.

Моя главная цель - играть сейчас как можно больше. Я хочу попасть на чемпионат Европы, который состоится летом", - заявил французский игрок.

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Отметим, что его контракт с "синими" заканчивается летом 2020.

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В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон)
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