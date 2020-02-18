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Капитан Астон Виллы стал главной трансферной целью для МЮ
Англичанин готов сменить команду
Полузащитник и капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш может оказаться летом в новой команде. Об этом сообщает The Athletic.
"Манчестер Юнайтед" готов сделать англичанина главной трансферной целью. Ранее, в приоритете был Мэддисон, но сейчас интерес "дьяволов" спал.
Грилиш забил 9 голов в текущем сезоне АПЛ. Его трансферная стоимость равна 35 миллионам евро. Однако, у него долгосрочный контракт с "Астон Виллой", а значит за него запросят гораздо больше.
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