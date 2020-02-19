Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона проведет экстренное заседание
Речь будет идти о компании, которую наняло руководство каталонского клуба
"Барселона" планирует сегодня вечером провести заседание правления клуба, чтобы обсудить последние события, произошедшие в команде, сообщает Sport.es.
По информации источника, встреча будет проходить под председательством президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в сопровождении четырёх вице-президентов, секретаря совета директоров и генерального директора команды. Изначально встреча руководства должна была состояться 28 февраля.
На заседании будет обсуждаться ситуация с компанией, которую клуб нанял для мониторинга социальных сетей и поддержки имиджа президента клуба. Но оказалось, что в компании были наняты фейковые аккаунты для очернения репутации игроков в лице Лионеля Месси, Жерара Пике и других.