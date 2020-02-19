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Барселона проведет экстренное заседание

Англия
(1 голосов)

Речь будет идти о компании, которую наняло руководство каталонского клуба

Барселона проведет экстренное заседание
Новина українською

"Барселона" планирует сегодня вечером провести заседание правления клуба, чтобы обсудить последние события, произошедшие в команде, сообщает Sport.es.

По информации источника, встреча будет проходить под председательством президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в сопровождении четырёх вице-президентов, секретаря совета директоров и генерального директора команды. Изначально встреча руководства должна была состояться 28 февраля.

На заседании будет обсуждаться ситуация с компанией, которую клуб нанял для мониторинга социальных сетей и поддержки имиджа президента клуба. Но оказалось, что в компании были наняты фейковые аккаунты для очернения репутации игроков в лице Лионеля Месси, Жерара Пике и других.

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В статье: Барселона Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (5)
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
19.02.2020 в 16:36
Намудрил Бартомеу, теперь не знает как го вно разгребать.
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0
0
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Spokoyno (Киев)
19.02.2020 в 16:12
Ну є два погляди по даному питанню Нормальний... нарешті люди зрозуміли, що світ все більше стає "інтернетівським" і треба це враховувати! І "тролячий" ГАНЬБА! ЖАХ! А чого Мессі не командує, він всім командує і на плейстейшені грає Поки повилазили особини з НЕ нормальними поглядами
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+1
0
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okolegko (Київ)
19.02.2020 в 16:04
Нагадує "Трест, который лопнул" О’Генрі. Наслідки можуть бути тими самими
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0
0
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Инспектор ( )
19.02.2020 в 15:47
Представитель от Монреаля будет?
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+2
-1
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okolegko (Київ)
19.02.2020 в 16:05
Від полтавського "Монреалю"
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+2
-1

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