Англия
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Арсенал нацелился на защитника Байера
Лондонцам придется раскошелиться
Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к защитнику леверкузенского "Байера" Джонатану Та, утверждает журналист Кристиан Фальк в своём "твиттере".
По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста. Сумма отступных в контракте игрока составляет € 40 млн.
Та перешёл в "Байер" летом 2015 года из "Гамбурга". Сумма трансфера составила € 7,5 млн. В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором одной результативной передачи.
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