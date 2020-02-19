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Арсенал нацелился на защитника Байера

Англия
(1 голосов)

Лондонцам придется раскошелиться

Арсенал нацелился на защитника Байера
Новина українською

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к защитнику леверкузенского "Байера" Джонатану Та, утверждает журналист Кристиан Фальк в своём "твиттере".

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста. Сумма отступных в контракте игрока составляет € 40 млн.

Та перешёл в "Байер" летом 2015 года из "Гамбурга". Сумма трансфера составила € 7,5 млн. В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором одной результативной передачи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Байер (Леверкузен) Джонатан Та
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