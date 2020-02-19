  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ван Перси: Сульшер должен обрести некоторую стабильность
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Перси: Сульшер должен обрести некоторую стабильность

Англия
(1 голосов)

По мнению голландца, Сульшеру нужно время

Ван Перси: Сульшер должен обрести некоторую стабильность
Новина українською

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси считает, что руководство клуба не должно увольнять главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

"После того, как Алекс Фергюсон ушел, все поняли, что будет трудно придерживаться того уровня, которого он достигал все эти годы. Был Мойес, ван Гал, Моуринью и Сульшер. Фергюсону понадобилось время, чтобы приспособиться и дойти до определенного уровня. Я не думаю, что для клуба хорошо постоянно менять тренера каждые один или два года.

Если вы идете за Сульшером, идите за ним и дайте ему время. Клуб должен обрести некоторую стабильность. Никогда не знаешь, что произойдет в следующих играх. Не хватает последовательности, чтобы бороться за трофеи", — цитирует голландца Omnisport

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Робин ван Перси Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...