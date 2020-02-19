Ван Перси: Сульшер должен обрести некоторую стабильность

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси считает, что руководство клуба не должно увольнять главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

"После того, как Алекс Фергюсон ушел, все поняли, что будет трудно придерживаться того уровня, которого он достигал все эти годы. Был Мойес, ван Гал, Моуринью и Сульшер. Фергюсону понадобилось время, чтобы приспособиться и дойти до определенного уровня. Я не думаю, что для клуба хорошо постоянно менять тренера каждые один или два года.

Если вы идете за Сульшером, идите за ним и дайте ему время. Клуб должен обрести некоторую стабильность. Никогда не знаешь, что произойдет в следующих играх. Не хватает последовательности, чтобы бороться за трофеи", — цитирует голландца Omnisport