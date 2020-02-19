Вертонген не против перейти в Интер

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген может стать игроком "Интера" в летнее трансферное окно, сообщает Tuttomercato.

Как пишет издание, агент 32-летнего бельгийца обозначил для руководства "нерадзурри", что игрок не против сотрудничества. Издание пишет, что "Интер" также заинтересован в Вертонгене. Контракт бельгийца с "Тоттенхэмом" действует до конца июня 2020 года, футболист уже может вести переговоры с другими клубами.

В сезоне-2019/20 Вертонген провел 23 матча за "Тоттенхэм" во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.