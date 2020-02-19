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Андре Гомеш впервые после травмы выйдет на поле в матче с Арсеналом

Англия
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Игрок уже восстановился

Андре Гомеш впервые после травмы выйдет на поле в матче с Арсеналом
Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник клуба Андре Гомеш готов принять участие в матче с "Арсеналом" 23 февраля.

Напомним, в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэм Хотспур" (1:1) португалец получил перелом голеностопа со смещением в результате контакта с нападающим лондонского клуба Сон Хын Мином.

"Он хорошо сыграл в тренировочном матче, играл комфортно, и никаких проблем не наблюдалось. Я считаю, что он будет доступен к матчу с "Арсеналом". Конечно, я должен поговорить с ним о том, как он чувствует себя после такого долго перерыва и своего первого матча. Моё мнение — он готов играть.

Когда футболист выбывает на долгий срок и возвращается, то лучше выходить на поле в стартовом составе. Так игрок может правильно подготовиться. Это лучше, чем выпускать его со скамейки запасных", — приводит слова Анчелотти официальный сайт "Эвертона".

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Андре Гомеш Эвертон
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