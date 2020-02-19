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Лестер хочет подписать полузащитника Ливерпуля - был проведен первый этап переговоров

Англия
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За переход платить не придется

Лестер хочет подписать полузащитника Ливерпуля - был проведен первый этап переговоров
UA-Футбол
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Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана этим летом покинет команду. Его контракт с "красными" заканчивается и стороны не собираются его продлевать.

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Опередить всех конкурентов планирует "Лестер". По данным Sky Sports, представители "лис" уже вступили в переговоры с английским игроком.

Лаллана выступает за "Ливерпуль" с лета 2014 года. На его счету более 170 матчей в футболке "красных". Также имеет опыт игры за национальную сборную Англии (34 поединка).

Отметим, что с большой долей вероятностью, Лаллана покинет "Ливерпуль" в качестве чемпиона Англии, так как команда Клоппа серьезно оторвалась от конкурентов.

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В статье: Ливерпуль Адам Лаллана Лестер Сити
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