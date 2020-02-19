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Канте вылетел на три недели - он пропустит игры против Ливерпуля, Баварии и Тоттенхэма
Очень серьезная потеря для команды Лэмпарда
В игре против "Манчестер Юнайтед" был досрочно заменен полузащитник "Челси" Нголо Канте. Француз травмировался еще в первом тайме.
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По информации сайта L’Еquipe, у полузащитника повреждение бедра. Срок его восстановления займет порядка 2-3 недель.
Он пропустит несколько очень важных матчей "Челси" - против "Тоттенхэма" (22-го февраля), "Баварии" (25-го февраля) и "Ливерпуля" (3-го марта). Вернуться в строй он должен в игре против "Астон Виллы".
В этом сезоне Канте сумел провести 24 матча и забить 3 гола.
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19.02.2020 в 20:41
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