СМИ: Лэмпард может быть уволен из Челси, если клуб не выйдет в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард этим летом может остаться без работы. Информацию об этом сообщает The Telegraph.

Руководство "синих" не удовлетворено работой молодого наставника. В последних шести матчей "синие" добыли лишь одну победу и позволили конкурентам в таблице сократить отрыв. Спасет Лэмпарда попадание команды в Лигу Чемпионов.

Также не на руку тренеру играет ситуация с Кепой Аррисабалагой. Самый дорогой вратарь в истории уже две игры подряд сидит на скамейке запасных.

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На данный момент "пенсионеры" идут в таблице четвертыми, имея в своем активе 41 очко.