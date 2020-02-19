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СМИ: Лэмпард может быть уволен из Челси, если клуб не выйдет в Лигу Чемпионов

Англия
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А говорилось, что англичанин получит больше времени

СМИ: Лэмпард может быть уволен из Челси, если клуб не выйдет в Лигу Чемпионов
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард этим летом может остаться без работы. Информацию об этом сообщает The Telegraph.

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Руководство "синих" не удовлетворено работой молодого наставника. В последних шести матчей "синие" добыли лишь одну победу и позволили конкурентам в таблице сократить отрыв. Спасет Лэмпарда попадание команды в Лигу Чемпионов.

Также не на руку тренеру играет ситуация с Кепой Аррисабалагой. Самый дорогой вратарь в истории уже две игры подряд сидит на скамейке запасных.

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На данный момент "пенсионеры" идут в таблице четвертыми, имея в своем активе 41 очко.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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