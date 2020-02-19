Манчестер Сити - Вест Хэм 2:0. Легко

Сложно ожидать от лондонской команды каких-то чудес, проиграл "Вест Хэм" по всем показателям, но более дойстойно, чем в первом круге (тогда было 0:5). "Манчестер Сити" почти ничего не позволил создать гостям, затратив для победы ровно столько сил, чтобы сохранить кондиции на следующий матч. Уже в субботу подопечных Гвардиолы ждет непростое противостояние, может даже битва за второе место с "Лестером". А затем в среду "Реал" Мадрид проверит на прочность "горожан".

"Молотобойцы" решают намного более скромные задачи, для команды Мойеса главное остаться в АПЛ, намеки на достижение этой цели можно было увидеть в игре с действующим чемпионом. Можно отметить заряженность и активность Фредерикса, Масуаку и Антонио, хотя, конечно, по сравнению с "Ман Сити"... этого было недостаточно.

Хозяева встречи знали, что делали, словно не имели тени сомнения в своей победе. Удалось забить на 30-й минуте, до этого Агуэро и де Брюйне не раелизовали свои шансы. Был еще один спорный момент, когда мяч попал в руку Крессуэлу, но арбитр не решился назначить пенальти. Полным преимуществом владели "горожане".

Забить удалось Родри, навес с углового последовал от де Брюйне, испанец выиграл борьбу на "втором этаже" и головой пробил в дальний угол. Защита полностью проспала этот стандарт. Вообще, гол Родри выбил "молотобойцев" из колеи, стали они ошибаться и дарить шансы сопернику на ровном месте.

Выделялись на поле Уокер, Агуэро и Давид Силва, хороший объем дал Родри, но второй мяч забил де Брюйне. После интересной комбинации по центру Давид Силва мог бить и сам, но получилась скидка на бельгийца, Кевин из убойной позиции, как ракету вогнал мяч в сетку. При счете 2:0 стало ясно, что никаких сюрпризов в игре ждать не стоит. Да и сам "Вест Хэм" доигрывал матч. Следующий соперник у "молотобойцев", наверное, еще сложнее - "Ливерпуль". Похоже из зоны вылета подопечные Мойеса выберутся нескоро (если выберутся вообще).

АПЛ. 26 тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)

Манчестер Сити - Вест Хэм Юнайтед 2:0

Голы: Родри 30, де Брюйне 62

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 14. Лапорт (Стоунз 65), 22. Менди, 30. Отаменди, 16. Родри, 17. де Брюйне (Гюндоган 79), 20. Бернарду Силва, 21. Давид Силва (Фоден 85), 9. Жезус, 10. Агуэро.

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна, 23. Диоп, 26. Масуаку, 11. Снодграсс (Боуэн 80), 16. Нобл, 24. Фредерикс (Сабалета 60), 28. Соучек, 30. Антонио, 41. Райс.

Предупреждения: Масуаку 45