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Больше, чем весь Вест Хэм: Родри установил рекорд АПЛ по количеству точных передач за матч

Англия
(1 голосов)

178 против 169…

Больше, чем весь Вест Хэм: Родри установил рекорд АПЛ по количеству точных передач за матч
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Полузащитник "Манчестер Сити" Родри продемонстрировал высочайший уровень мастерства точных передач в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги с лондонским "Вест Хэмом" (2:0). Испанский исполнитель отдал 178 точных пасов из 188 попыток. Процент точности составил 94,7.

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Оба показателя являются рекордными для чемпионата Англии с момента начала подсчета статистики аналитической компанией Opta Sports в сезоне 2003/04.

Но самое интересное, что Родри отдал больше точных передач, чем все игроки столичного "Вест Хэма" вместе взятые – 23-летний экс-игрок мадридского "Атлетико" присоединился к "Манчестер Сити" в 2019 году.

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В статье: АПЛ Манчестер Сити Родри Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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