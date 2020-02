Больше, чем весь Вест Хэм: Родри установил рекорд АПЛ по количеству точных передач за матч

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри продемонстрировал высочайший уровень мастерства точных передач в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги с лондонским "Вест Хэмом" (2:0). Испанский исполнитель отдал 178 точных пасов из 188 попыток. Процент точности составил 94,7.

Оба показателя являются рекордными для чемпионата Англии с момента начала подсчета статистики аналитической компанией Opta Sports в сезоне 2003/04.

Но самое интересное, что Родри отдал больше точных передач, чем все игроки столичного "Вест Хэма" вместе взятые – 23-летний экс-игрок мадридского "Атлетико" присоединился к "Манчестер Сити" в 2019 году.

178/188 - Rodri attempted 188 passes tonight versus West Ham, completing 178 of them - both are Premier League records since detailed collection began in 2003-04. The entire West Ham team completed 169 passes. Orchestrator. pic.twitter.com/3VL1fCpaLN