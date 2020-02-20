На классе и без украинцев. Манчестер Сити – Вест Хэм 2:0. Обзор матча и видео голов

Какие же разные задачи у команд, которые вчера встретились в перенесенном из-за непогоды поединке чемпионата Англии: "Вест Хэм" всеми силами пытается остаться в высшем дивизионе, а "Манчестер Сити" безнадежно дрейфует по волнам туров первенства за "Ливерпулем". Таким образом, не было больших сомнений, что "горожане" легко добудут 3 очка на своем стадионе. Ожидания совпали с реальностью: Де Брюйне и Родри выиграли по тайму для хозяев.

Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Вест Хэм".

Манчестер. "Этихад".

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" 2:0

Голы: Родри (30), Де Брюйне (62)