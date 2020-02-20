Давид Луис: Арсенал может выиграть Лигу Европы

Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луис дал комментарий в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Олимпиакосом".

"Считаю, что у нас есть необходимое качество, чтобы выиграть Лигу Европы, но мы должны двигаться шаг за шагом.

Будет непросто. У "Олимпиакоса" отличная команда, они потрясающе сыграли с "Тоттенхэм Хотспур" и мюнхенской "Баварией" на групповом этапе Лиги чемпионов.

Я много раз играл на стадионе "Олимпиакоса". Здесь всё трудно. Нам нужно действовать правильно, оставаться скромными и становиться лучше", — приводит слова бразильского футболиста Goal.

Матч "Олимпиакос" — "Арсенал" состоится в Пирее (Греция) на стадионе "Георгиос Караискакис" сегодня, 20 февраля