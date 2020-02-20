Роджерс: Дисквалификация Ман Сити? Теперь они захотят показать, что никакие проблемы их не сломают

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал исключение "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов.

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"Это заставит их стать более сплоченными. Их игроки станут сильнее, они покажут свой настоящий дух. Я в этом просто уверен. Они захотят показать, что никакие проблемы их не сломают.

Все это очень непривичный процесс. Но я уверен, что Гвардиола и компания захотят закончить сезон как можно выше в таблице и показать свой максимум", - цитирует наставника Sky Sports.

Ранее, Гвардиола заявил, что несмотря на подобные санкции не собирается покидать английскую команду.