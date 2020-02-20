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Роджерс: Дисквалификация Ман Сити? Теперь они захотят показать, что никакие проблемы их не сломают
Правда в этих словах есть
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал исключение "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов.
"Это заставит их стать более сплоченными. Их игроки станут сильнее, они покажут свой настоящий дух. Я в этом просто уверен. Они захотят показать, что никакие проблемы их не сломают.
Все это очень непривичный процесс. Но я уверен, что Гвардиола и компания захотят закончить сезон как можно выше в таблице и показать свой максимум", - цитирует наставника Sky Sports.
Ранее, Гвардиола заявил, что несмотря на подобные санкции не собирается покидать английскую команду.