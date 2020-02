10-летний фанат МЮ отправил Клоппу письмо с просьбой проиграть – Юрген ответил мальчику

Болельщик "красных дьяволов" Дара Керли написал письмо менеджеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу с просьбой перестать постоянно выигрывать, как сообщает Irish Times. В чемпионате Англии 2019/20 "Ливерпуль" одержал 25 побед в 26 матчах. Единственный поединок, в котором команда Клоппа не смогла победить – это выезд к "Юнайтед" (1:1).

Мама 10-летнего мальчика принесла домой письмо, подписанное лично Клоппом – Юрген сказал, что не может обещать мальчику подобное:

We ♥️ this!



10 year old Man Utd fan Daragh from Donegal wrote a letter to Liverpool boss Jurgen Klopp asking him to stop his team winning so often.



Klopp wrote a personal letter back and it's brilliant! pic.twitter.com/MzsWY346U7