10-летний фанат МЮ отправил Клоппу письмо с просьбой проиграть – Юрген ответил мальчику

Болельщик "красных дьяволов" Дара Керли написал письмо менеджеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу с просьбой перестать постоянно выигрывать, как сообщает Irish Times. В чемпионате Англии 2019/20 "Ливерпуль" одержал 25 побед в 26 матчах. Единственный поединок, в котором команда Клоппа не смогла победить – это выезд к "Юнайтед" (1:1).

"Ливерпуль" побеждает слишком часто. Если вы продолжите в том же духе, то побьете рекорд Англии по серии без поражений. Это заставляет грустить болельщика "МЮ". Поэтому, пожалуйста, когда "Ливерпуль" будет играть следующий поединок, то сделайте так, чтобы он проиграл. Нужно, чтобы другая команда забила – надеюсь, я вас убедил, что "Ливерпулю" не стоит побеждать в АПЛ или выигрывать какой-то отдельный матч".

Мама 10-летнего мальчика принесла домой письмо, подписанное лично Клоппом – Юрген сказал, что не может обещать мальчику подобное:

"Дорогой Дара. Прежде всего, хотел бы поблагодарить тебя за письмо. Я вижу, что ты не желал мне удачи или чего-то подобного, но всегда приятно получить весточку от молодого поклонника футбола, поэтому я высоко ценю твое письмо. К сожалению, в этот раз я не могу выполнить твою просьбу. Во всяком случае, недобровольно. Так же, как ты хочешь, чтобы "Ливерпуль" проиграл, моя работа заключается в том, чтобы делать все возможное для побед команды. Миллионы людей по всему миру болеют за "Ливерпуль", я не хотел бы их разочаровать".

"К счастью для тебя, "Ливерпуль", все-таки, проигрывал, и будет проигрывать еще в будущем. Это футбол. Проблема в том, что, когда тебе 10 лет, то кажется, что ничего не будет меняться, все будем неизменным. Но как 52-летний мужчина, я могу тебе сказать, что это точно не тот случай".