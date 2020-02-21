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Ювентус интересуется игроком Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

Жезус может покинуть Англию

Ювентус интересуется игроком Манчестер Сити
Новина українською

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус летом может стать игроком "Ювентуса", сообщает Tuttosport.

По информации источника, лично главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заинтересован в форварде сборной Бразилии. Утверждается, что в команде не будут препятствовать уходу игрока в связи с отстранением клуба от еврокубков на два сезона. Клуб подвергнется большим финансовым нагрузкам, поэтому "Манчестер Сити" нужно сокращать расходы. Англичане оценивают 22-летнего футболиста в € 70 млн.

Габриэл Жезус принял участие в 22 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Нападающий забил 9 голов и стал автором 4 результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Манчестер Сити Габриэл Жезус Габриэль Жезус
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