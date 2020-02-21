Ювентус интересуется игроком Манчестер Сити

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус летом может стать игроком "Ювентуса", сообщает Tuttosport.

По информации источника, лично главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заинтересован в форварде сборной Бразилии. Утверждается, что в команде не будут препятствовать уходу игрока в связи с отстранением клуба от еврокубков на два сезона. Клуб подвергнется большим финансовым нагрузкам, поэтому "Манчестер Сити" нужно сокращать расходы. Англичане оценивают 22-летнего футболиста в € 70 млн.

Габриэл Жезус принял участие в 22 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Нападающий забил 9 голов и стал автором 4 результативных передач.