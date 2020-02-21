Джордан Хендерсон пропустит около трех недель из-за травмы

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон выбыл на три недели. У него повреждение подколенного сухожилия, сообщает Sky Sports.

Напомним, что хавбек получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:1).

В нынешнем сезоне 29-летний англичанин провел за "Ливерпуль" 34 матча во всех турнирах. В его активе 3 гола и 5 результативных передач.