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Джордан Хендерсон пропустит около трех недель из-за травмы

Англия
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Он получил травму в 1/8 финала Лиги чемпионов

Джордан Хендерсон пропустит около трех недель из-за травмы
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Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон выбыл на три недели. У него повреждение подколенного сухожилия, сообщает Sky Sports.

Напомним, что хавбек получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:1).

В нынешнем сезоне 29-летний англичанин провел за "Ливерпуль" 34 матча во всех турнирах. В его активе 3 гола и 5 результативных передач.

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В статье: Джордан Хендерсон Ливерпуль
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