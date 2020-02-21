Моуриньо устроил шоу на пресс-конференции

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуриньо вновь оказался в центре событий. Во время очередной пресс-конференции дети, находившиеся за дверями пресс-центра "Тоттенхэма", начали что-то скандировать, после чего Моуриньо не растерялся.

????️ Jose's press conference gets briefly interrupted by some excited young fans outside.



His reaction... ????????#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/uTQHNrO4B8 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 21, 2020

Следующий матч "Тоттенхэм" в АПЛ проведёт завтра, 22 февраля. В центральном матче 27-го тура "шпоры" в лондонском дерби сыграют с "Челси".

"Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. "Челси" располагается на четвёртой строчке с 41 баллом.