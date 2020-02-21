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Моуриньо устроил шоу на пресс-конференции

Англия
(1 голосов)

Он бурно отреагировал на скандирования детей и посмешил журналистов

Моуриньо устроил шоу на пресс-конференции
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуриньо вновь оказался в центре событий. Во время очередной пресс-конференции дети, находившиеся за дверями пресс-центра "Тоттенхэма", начали что-то скандировать, после чего Моуриньо не растерялся.

Следующий матч "Тоттенхэм" в АПЛ проведёт завтра, 22 февраля. В центральном матче 27-го тура "шпоры" в лондонском дерби сыграют с "Челси".

"Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. "Челси" располагается на четвёртой строчке с 41 баллом.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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nazarkovalchuk (Белая Церковь)
21.02.2020 в 18:41
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