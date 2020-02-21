  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Моуриньо считает, что если Тоттенхэм закончит сезон в четверке, то это будет его главным достижением
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо считает, что если Тоттенхэм закончит сезон в четверке, то это будет его главным достижением

Англия
(1 голосов)

Сейчас у клуба эпидемия травм

Моуриньо считает, что если Тоттенхэм закончит сезон в четверке, то это будет его главным достижением
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал нынешнюю ситуацию, которая сложилась в его команде.

Читайте также"Тоттенхэм выглядел как пистолет без патронов". Моуриньо прокомментировал поражение

"Будет ли финиш в ТОП-4 моим главным достижением? В этих условиях, да. Кейн и Сон забили большую часть голов клуба в этом сезоне. Если мы сможем попасть в четверку без них, то это будет невероятным достижением.

Ребята показывают фантастические результаты. Они сумели вернуться на высокие позиции и лишь одно очко отделяет нас от зоны ЛЧ. Нам нужно продолжать бороться, нужно отдать все силы", - приводит слова португальца Goal.

Читайте такжеМоуриньо: Сон Хын Мин успеет провести одну-две игры в этом сезоне

Отметим, что "шпорам" (и другим клубам) на помощь пришел "Ман Сити", который на два года отстранен от Лиги Чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн Сон Хин Мин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...