Моуриньо считает, что если Тоттенхэм закончит сезон в четверке, то это будет его главным достижением

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал нынешнюю ситуацию, которая сложилась в его команде.

"Будет ли финиш в ТОП-4 моим главным достижением? В этих условиях, да. Кейн и Сон забили большую часть голов клуба в этом сезоне. Если мы сможем попасть в четверку без них, то это будет невероятным достижением.

Ребята показывают фантастические результаты. Они сумели вернуться на высокие позиции и лишь одно очко отделяет нас от зоны ЛЧ. Нам нужно продолжать бороться, нужно отдать все силы", - приводит слова португальца Goal.

Отметим, что "шпорам" (и другим клубам) на помощь пришел "Ман Сити", который на два года отстранен от Лиги Чемпионов.