Челси - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч

Сразу центральный матч откроет 27-й тур Премьер-лиги. "Челси" выиграл в трех последних матчах с "Тоттенхэмом", в чемпионате две последние победы особо уверенные. Вполне приемлемый соперник у "синих", тем более, что "шпоры" после поражения в Лиге Чемпионов находятся не в лучшем состоянии. Наверное, главный козырь "Хотспур" это Жозе Моуриньо, для которого этот матч станет особо принципиальный, хотя после его ухода из "Челси" в 2015-м году "аристократы" очень сильно изменились и от наработок португальца совсем ничего не осталось.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Челси 14:30 Тоттенхэм

Текстовую онлайн трансляцию матча проведет UA-Футбол>>

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В АПЛ команда Моуриньо не проигрывала с 11 января после матча с "Ливерпулем" (0:1), а в трех последних матчах с "Астон Виллой", "Саутгемптоном" и "Ман сити" "Тотенхэм" одержал победы, хотя все очень разные победы. Однако настораживать лондонцев должна последняя игра с "Лейпцигом", всего два дня у "шпор" на восстановление, а сам матч Лиги Чемпионов получился очень сложным и изматывающим, еще и проиграл в родных стенах "Хотспур".

А вот "Челси" не может выиграть в чемпионате с 11 января, после поединка с "Бернли" (3:0), а затем было два поражения и две ничьи. Неделю назад принципиальный соперник – "Манчестер Юнайтел" - на "Стэмфорд Бридж" обыграл "синих" 2:0. Существенно пошатнулись позиции подопечных Лэмпарда и самого тренера.

Именно "Тоттенхэм" поджимает "Челси" в турнирной таблице, всего одно очко разделяет команды, в случае успеха в лондонском дерби "шпоры" займут четвертое место. Ставки в игре очень высоки, есть большие сомнения, что по итогам первенства выше четвертого места смогут подняться эти две лондонские команды – поэтому два прямых конкурента за лигочемпионовскую позицию встречаются между собой (пока нет уверенности, что пятая команда выйдет в ЛЧ).

"Тоттенхэм" последний раз смог обыграть "Челси" в январе 2019-го (в Кубке Англии 1:0), а в чемпионате последняя виктория случилась в ноябре 2018-го (3:1).

Также отметим, что если вничью сыграют команды, этим может воспользоваться "Шеффилд", который играет с "Брайтоном" и может на повороте обойти двух лондонских грандов.

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СТАТИСТИКА

Всего сыгранно 165 матчей;

71 победа Челси, 40 ничьих, 54 победы Тоттенхэма

Общий счет – 256:236

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

К сожалению, есть серьезные кадровые проблемы у соперников, все сильнейшие не смогут сыграть. У хозяев на неопределенный срок вылетел один из лидеров центра поля – НГоло Канте, а у гостей недавно досадное повреждение получил Сон Мин. Также не сыграют Кейн и Сиссоко. Под вопросом участие Абрахама, Пулишича и Лофтус-Чика.

Челси: Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Маунт, Ковачич, Хадсон-Одои, Виллиан, Батшуайи.

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Мина Санчес, Вертонген, Дайер, Орье, Дэвис, Уинкс, Алли, Лукас Моура, Бергвейн.

ПРОГНОЗ

За счет свежести и заряда от своих болельщиков "Челси" постарается доминировать и вести игру, а "Тоттенхэм" несомненно будет действовать вторым номером. Еще неизвестно, какую ротацию состава проведет Моуриньо, тренер часто говорит, что с нападающими особые проблемы у "шпор". Возможно, даже забить гости не смогут на "Стэмфорд Бридж". А вот "Челси" будет невероятно заряжен на игру, учитывая, что уже появились слухи об отставке Лэмпарда. Прогноз: победа "Челси" 2:0.