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Гвардиола: Никто не помогал Манчестер Сити все эти сезоны побеждать
Испанец защищает свою команду
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетил пресс-конференцию перед встречей с "Лестером" и высказался об исключении своей команды из Лиги Чемпионов.
"Я не могу изменить того, что думают люди. Мы много работали в последние годы и я горжусь тем, чего мы добились. Никто не помогал нам все эти сезоны побеждать.
Мы проделывали невероятную работу от игры к игре. Отстранение от Лиги Чемпионов ничего не изменит. Но это еще не конец. Клуб готовит апелляцию и посмотрим, что будет дальше", - цитирует испанца Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Гвардиола не покинет "Манчестер Сити" несмотря на последние новости.