Гвардиола: Никто не помогал Манчестер Сити все эти сезоны побеждать

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетил пресс-конференцию перед встречей с "Лестером" и высказался об исключении своей команды из Лиги Чемпионов.

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"Я не могу изменить того, что думают люди. Мы много работали в последние годы и я горжусь тем, чего мы добились. Никто не помогал нам все эти сезоны побеждать.

Мы проделывали невероятную работу от игры к игре. Отстранение от Лиги Чемпионов ничего не изменит. Но это еще не конец. Клуб готовит апелляцию и посмотрим, что будет дальше", - цитирует испанца Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Гвардиола не покинет "Манчестер Сити" несмотря на последние новости.