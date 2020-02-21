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Гвардиола: Никто не помогал Манчестер Сити все эти сезоны побеждать

Англия
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Испанец защищает свою команду

Гвардиола: Никто не помогал Манчестер Сити все эти сезоны побеждать
UA-Футбол
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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетил пресс-конференцию перед встречей с "Лестером" и высказался об исключении своей команды из Лиги Чемпионов.

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"Я не могу изменить того, что думают люди. Мы много работали в последние годы и я горжусь тем, чего мы добились. Никто не помогал нам все эти сезоны побеждать.

Мы проделывали невероятную работу от игры к игре. Отстранение от Лиги Чемпионов ничего не изменит. Но это еще не конец. Клуб готовит апелляцию и посмотрим, что будет дальше", - цитирует испанца Sky Sports.

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Ранее сообщалось, что Гвардиола не покинет "Манчестер Сити" несмотря на последние новости.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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