Лофтус-Чик готов сыграть первый матч в сезоне

Матч против "Тоттенхэма" может стать для полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика первым в этом сезоне.

Напомним, 24-летний Лофтус-Чик находится вне игры с концовки прошлого сезона, когда он надорвал ахилл незадолго до финала Лиги Европы против "Арсенала".

"Рубен в заявке. Его форма недостаточна, чтобы выйти в старте, однако замечательно, что он будет в заявке", — цитирует Лэмпарда The Independent.

Также Фрэнк подтвердил, что Нголо Канте пропустит около трех недель с травмой бедра. В лазарете находится и Кристиан Пулишич.