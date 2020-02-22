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Лофтус-Чик готов сыграть первый матч в сезоне

Англия
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Англичанин долго отсутствовал из-за травмы ахилла

Лофтус-Чик готов сыграть первый матч в сезоне
Новина українською

Матч против "Тоттенхэма" может стать для полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика первым в этом сезоне.

Напомним, 24-летний Лофтус-Чик находится вне игры с концовки прошлого сезона, когда он надорвал ахилл незадолго до финала Лиги Европы против "Арсенала".

"Рубен в заявке. Его форма недостаточна, чтобы выйти в старте, однако замечательно, что он будет в заявке", — цитирует Лэмпарда The Independent.

Также Фрэнк подтвердил, что Нголо Канте пропустит около трех недель с травмой бедра. В лазарете находится и Кристиан Пулишич.

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В статье: Челси (Лондон) Рубен Лофтус-Чик
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