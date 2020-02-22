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Гвардиола готов подписать новый контракт с Ман Сити

Англия
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Пеп настроен продолжить работу на "Этихад"

Гвардиола готов подписать новый контракт с Ман Сити
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он по-прежнему открыт к идее продлить контракт с клубом.

На текущей неделе Гвардиола развеял слухи насчет своего будущего, исключив уход с "Этихад" грядущим летом из-за санкций УЕФА в отношении клуба. Каталонец намерен отработать свой контракт, рассчитанный до конца следующего сезона, и не исключает, что ему захочется остаться на более длительное время.

"Я не знаю, что произойдет. Я хочу остаться еще на один год, а дальше это будет зависеть. В 2021 будет пять лет, как мы вместе, и мы должны будем посмотреть, будет ли клуб рад продлить контракт.

Я работаю с исключительными игроками, и здесь у нас невероятные владельцы. Если я захочу остаться еще на три года, это будет несложно понять, но давайте посмотрим в конце сезона.

Пока что я хочу сосредоточиться на следующих трех месяцах, мы должны двигаться матч за матчем, играя как можно лучше, а затем у нас будет время обдумать", — цитирует Гвардиолу The Guardian.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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