Лестер - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч

Накануне важнейших матчей чемпионата и Лиги Чемпионов "Ман Сити" проходит настоящее испытание на стойкость и уверенность в себе. Решение УЕФА про дисквалификацию в еврокубках может как подкосить, так и обозлить "горожан", на характере команда Гвардиолы должна доказать статус гранда. Для начала необходимо укрепить свою вторую позицию в Премьер-лиге, ведь "Лестер" имеет все шансы отодвинуть действующего чемпиона на третье место.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Лестер 19:30 Ман Сити

Текстовую онлайн трансляцию матча проведет UA-Футбол

Телетрансляция на канале Сетанта

***

В перенесенном матче 26-го тура "горожане" разобрались с "Вест Хэмом" в экономном режиме 2:0. Единственной проблемой может стать то обстоятельство, что в среду состоялся матч, и немного времени на восстановление было у команды. Например, "Тоттенхэм" в 25-м туре смог на своем поле обыграть "Сити", а "Лестер" соперник еще более коварный.

"Лисы" не побеждали в двух последних матчах чемпионата, а также в Кубке лиги поражение "Лестера" от "Астон Виллы" - итого в трех матчах без побед. 22 января в АПЛ последний раз подопечные Роджерса смогли обыграть "Вест Хэм".

"Манчестер Сити" обыграл в первом круге "Лестер" 3:1. А также в апреле 2019-го была победа "горожан" над "лисами", но эти матчи прошли на "Этихад", а вот на "Кинг Пауэр" манчестерскому гранду выступать сложнее. В декабре 2018-го "Лестер" смог обыграть "Сити" 2:1, до этого две ничьи с одинаковым счетом 1:1 случились в противостояниях на поле "лис".

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 120 матчей;

31 победа Лестера, 31 ничья, 58 побед Ман Сити

Общий счет – 165:225

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У хозяев из-за травм точно не сыграют Менди, Ндиди, Амартей, а из-за дисквалификации Чаудри не поможет "лисам" в 27-м туре. Ожидаем увидеть в старте Зинченко. У гостей под вопросом участие в матче Давида Силвы и Рахима Стерлинга, давняя травма Сане не является проблемой для "Ман Сити".

Лестер: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Тилеманс, Прат, Барнс, Мэддисон, Перес, Варди.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди, Зинченко, Родри, де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Жезус, Агуэро.

ПРОГНОЗ

Высокая вероятность того, что гости обыграют хозяев, сложной и изматывающей может получиться матч, а у "Манчестер Сити" в следующую среду важнейший поединок ЛЧ против "Реала". Скорее всего, с минимальным счетом "горожане" добудут три очка. Более того, один мяч может решить судьбу встречи. Прогноз: победа "Ман Сити" 1:0.