Каррагер: МЮ правильно сделал, не подписав Холанда

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Юнайтед" поступил правильно, не купив нападающего Эрлинга Бреута Холанда в январе.

"Кто бы ни купил Холанда из "Ред Булл", они знали, что не только получают удивительного молодого таланта, они также приглашают цирк в город — в лице его представителя Мино Райолы.

Что бы ни сказал Оле Гуннар Сульшер Холанду, чтобы убедить того перейти на "Олд Траффорд", логично предположить, что совет Райолы значил для игрока больше. Сомневаюсь, что Райола стал бы союзником "Юнайтед", учитывая последнюю историю их взаимоотношений.

Мои слова не помогут, но я думаю, Холанд мог бы оказаться на "Олд Траффорд", если бы его представлял кто-нибудь другой.

Только то, что Холанд выглядит сделкой столетия в Дортмунде, не означает, что его приобретение было бы оправданным для "Юнайтед", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.