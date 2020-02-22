  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Где 22.02.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Стэмфорд Бридж

Челси - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Прямое противостояние за четвертую позицию в чемпионате, "Челси" и "Тоттенхэм" имеют похожие проблемы, но на данный момент приблизительно равны по классу. Сложно определить фаворита встречи, все может тут случиться, но лондонское дерби обещает получиться увлекательным и результативным.

Подробнее о матче Челси – Тоттенхэм читайте в отдельном материале.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Челси 14:30 Тоттенхэм

Текстовую онлайн трансляцию матча проведет UA-Футбол>>

Телетрансляция на канале Сетанта

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...