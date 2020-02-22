Челси - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Прямое противостояние за четвертую позицию в чемпионате, "Челси" и "Тоттенхэм" имеют похожие проблемы, но на данный момент приблизительно равны по классу. Сложно определить фаворита встречи, все может тут случиться, но лондонское дерби обещает получиться увлекательным и результативным.

Подробнее о матче Челси – Тоттенхэм читайте в отдельном материале.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Челси 14:30 Тоттенхэм

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