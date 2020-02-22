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Ман Сити для разборок с УЕФА нанял адвоката, дважды блокировавшего Brexit

Англия
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"Горожане" изо всех сил пытаются избежать наказания

Ман Сити для разборок с УЕФА нанял адвоката, дважды блокировавшего Brexit
Новина українською

"Манчестер Сити" начал собирать звездную команду юристов и адвокатов, чтобы победить УЕФА в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, на прошлой неделе УЕФА отстранил "горожан" от участия в еврокубках на два сезона и оштрафовал на 25 миллионов фунтов за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей.

При этом на "Этихад" были с самого начала уверены в предвзятости УЕФА и свою вину до сих пор отрицают. Сейчас "горожане" готовят обращение в Спортивный арбитражный суд, причем это только начало.

Собираясь пойти войной на УЕФА, "Сити" собирается привлечь под свои знамена лучших в мире юристов и адвокатов, сообщает The Telegraph.

Одной из звезд в юридической команде "Сити" может стать лорд Дэвид Панник, который обладает статусом королевского адвоката и который в прошлом дважды блокировал инициативу правительства Британии по выходу из Евросоюза.

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В статье: Манчестер Сити (Англия)
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