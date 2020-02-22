Челси - Тоттенхэм 2:1. Два разных тайма, но оба в пользу синих

До перерыва казалось, что хозяева могут одержать победу с крупным счетом, почти все получалось у "аристократов". А вот "Тоттенхэм" хоть регулярно и перехватывал инициативу, но создал критично мало моментов. Порой чувствовалась усталость у гостей, а выход на поле "свежих" игроков никак не усиливало игру.

В дебюте обменялись хорошими ударами соперники - Лукасу не хватило точности, а выстрел Маунта взял Льорис, очень сложный для голкипера оказался момент. Но сейв Льориса стал словно сигналом к действию и "Челси" обрушил на ворота "Хотспур" настоящий шквал атак. Одна из них и звершилась классным ударом Жиру, француз подобрал мяч в штрафной и пробил в самый угол. Арбитр еще смотрел видеоповтор, но взятие все же засчитал - 1:0.

Мог увеличивать преимущество "Челси" после удара Алонсо в первом тайме, но он отличился в самом начале второго. За это время "Тоттенхэм" почти ничего не создал. А Баркли вывел Алонсо на хорошую позицию и Маркос второй раз пробил Льориса.

При счете 2:0 подопечные Моуриньо стали рисковать. Получилось несколько фланговых комбинаций, включились скорости, а хозяева стали садиться все ниже. Необходимо отметить удары Ло Чельсо и Ламелы, рядом с каркасом ворот пролетал мяч. Можно отметить действия Орье и Ло Чельсо, хотя поддержки им не хватало.

Затем минуте на 80-й подопечные Лэмпарда вернули себе инициативу, Абрахам и Алонсо поучаствовали в острых атаках, забить не удалось, более того, пропустили хозяева. Ламела ворвался в штрафную и делал прострел в центр, но мяч попал в ногу Рюдигеру и от ноги защитника влетел в сетку. На большее гостей уже не хватило.

Второй матч Моуриньо против своей бывшей команды "Челси" и снова неудача (в прошлом году было 0:2). Впрочем, традиционно "синие" очень неудачный соперник для "Тоттенхэма" - это четвертое подряд поражение в очных встречах.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Челси - Тоттенхэм 2:1

Голы: Жиру 15, Алонсо 48 - Рюдигер 89 (а.г.)

Челси: 13. Кабальеро, 2. Рюдигер, 3. Алонсо, 4. Кристенсен, 24. Джеймс, 28. Аспиликуэта, 5. Жоржиньо, 8. Баркли (Виллиан 78), 17. Ковачич, 19. Маунт, 18. Жиру (Абрахам 71).

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд (Орье 78), 5. Вертонген, 6. Мина Санчес, 33. Дэвис, 39. Танганга, 8. Уинкс, 18. Ло Чельсо, 27. Лукас Моура, 28. Ндомбеле (Ламела 63), 23. Бергвейн (Алли 78).

Предупреждения: Кристенсен 65 - Уинкс 23, Ло Чельсо 81