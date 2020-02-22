АПЛ. Бернли громит Борнмут, Саутгемптон и Кристал Пэлас побеждают скромнее

АПЛ. 27-й тур

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"Святые" с самого начала считались явным фаворитом встречи и уже в дебюте хозяева показали почему. Несколько очень хороших атак провели подопечные Хасенхуттля, а затем Дженепо промчался по левому флангу, прострелил в центр и Лонг животом (!) переправил мяч в сетку с трех метров.

Второй мяч Армстронг забил уже в пустые ворота, когда "Астон Вилла" в компенсированное время пошла ва-банк. Ряд интересных атак бирмингемцы провели, но не более того, казалось, что "Саутгемптон" все контролировал и без лишних нервов довел игру до победного конца.

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Саутгемптон - Астон Вилла 2:0

Голы: Лонг 9, Армстронг 90+5

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"Шеффилд" не использовал свой шанс вернуться на пятое место, виной тому неуступчивость "Брайтона". Хозяева смогли забить первыми, Стивенс забил мяч с острого угла, решился он на сильнейший выстрел и вогнал мяч под перекладину.

Однако гости быстро отыгрались, сохранив обладание духа. Уэбстер головой накинул мяч во вратарскую, а Мопе опередил всех (голкипера в том числе) и головой переправил мяч по месту назначения. Дальше "клинки" больше старались для победы, выглядели активнее и конструктивнее, вот только оборона "чаек" больше не ошибалась и счет на табло так и не изменился.

Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)

Шеффилд Юнайтед - Брайтон 1:1

Голы: Стивенс 27 - Мопе 30

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Пусть скромная, но победа, которая позволила "орлам" обойти "сорок" в турнирной таблице. Равная была игра, но повезло больше лондонцам, отменный пушечный удар со штрафного нанес Ван Аанхольт. А на последних минутах гости еще и остались в меньшинстве, это был не день "Ньюкасла".

Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:0

Гол: Ван Аанхольт 45

Удаление: Лазаро 90+5

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Свое полное игровое преимущество в поединке "Бернли" вполне заслужено воплотил в три забитых мяча. "Борнмут" продолжает падение, совершенно ничего не получалось у гостей, а хозяева проводили атаку за атакой. "Бернли" постепенно подбирается к группе лидеров и уже поджимает "Ман Юнайтед".

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Бернли - Борнмут 3:0

Голы: Выдра 53, Родригес Джей 60, Макнил 88