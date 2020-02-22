Фрэнк Лэмпард: Победа из-за пропущенного гола выглядит немного иначе

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" в рамках 27-го тура АПЛ.

"Мы немного разочарованы пропущенным голом. Результат из-за этого выглядит немного иначе, и пришлось понервничать несколько минут. Но уровень выступления, отношение парней к делу – о лучшем и просить нельзя.

Возможно, стоило забить раньше, чтобы раньше снять вопросы о победителе. Но мы сделали все, о чем я просил. Дома у нас был непростой отрезок, мы знаем. Последние дни мы искали причины этого. Я уже не мог и дальше говорить, что мы играли хорошо, но уступили. Это так не работает. Надо было понять причины. Для меня дело было в нашем отношении к работе в обеих штрафных площадях, в концентрации на протяжении всей игры. Сегодня я увидел все, чего хотел.

Несомненно, Жиру может помочь нам в матчах против глубоко обороняющихся команд. Нет сомнений, ему это по силам, судя по сегодняшнему выступлению. Я очень доволен, что Оливье вышел и забил. Это радует, конкуренция необходима. Нам нельзя слишком увлекаться тем, что мы сегодня сделали. В матче с "Баварией" мы должны быть еще более сосредоточенными. Это Лига чемпионов", – рассказал Фрэнк Лэмпард.