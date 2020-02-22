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Челси - Тоттенхэм 2:1 . Видеообзор лондонского дерби

Англия
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Подопечные Лэмпарда одерживают победу над командой Моуриньо

Челси - Тоттенхэм 2:1 . Видеообзор лондонского дерби
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Вашему вниманию видеообзор матча 27-го тура АПЛ "Челси" - "Тоттенхэм".

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Челси - Тоттенхэм 2:1

Голы: Жиру 15, Алонсо 48 - Рюдигер 89 (а.г.)

Челси: 13. Кабальеро, 2. Рюдигер, 3. Алонсо, 4. Кристенсен, 24. Джеймс, 28. Аспиликуэта, 5. Жоржиньо, 8. Баркли (Виллиан 78), 17. Ковачич, 19. Маунт, 18. Жиру (Абрахам 71).

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд (Орье 78), 5. Вертонген, 6. Мина Санчес, 33. Дэвис, 39. Танганга, 8. Уинкс, 18. Ло Чельсо, 27. Лукас Моура, 28. Ндомбеле (Ламела 63), 23. Бергвейн (Алли 78).

Предупреждения: Кристенсен 65 - Уинкс 23, Ло Чельсо 81

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ
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