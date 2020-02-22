Лестер - Манчестер Сити 0:1. Агуэро создает проблемы, Жезус решает

Совершенно нетипичный поединок АПЛ. В английском футболе обычно идет более открытая игра, больше риска и акцентов на атаки, но ставки высоки. "Лестер" понимал, что может воспользоваться сложным положением "Ман Сити", а команда Гвардиолы вынуждена экономить силы и побеждать, приложив минимум усилий. Все могло завершиться вничью, наверное, это было бы честно, однако гости выглядели лучше (не намного, но все же), больше владели мячом и создали больше моментов. А победу вымучили.

Первый опасный момент в дебюте создали хозяева, очень интересная комбинация и смачный удар Варди, только штанга спасла "горожан". Сразу же последовал ответ "Ман Сити", уже Марез из выгодной позиции попал в Шмейхеля, да и голкипер не дрогнул и взял мяч. Еще классно пробивал Гюндоган - снова спас Шмейхель.

Были периоды относительного затишья, когда подопечные Гвардиолы прощупывали соперника и искали слабые места. "Лестер" грамотно оборонялся, перекрывал все зоны и ждал шанс на контратаку. Таких шансов оказалось совсем немного.

В первом тайме Мэддисон стрелял издали, скорее от того, что не получалось подойти ближе - Эдерсон вступил в игру и забрал мяч. В нескольких атак поучаствовал Варди, а вот Ихеначо находился в тени. Когда в старте у "лис" вышло два форварда заточенных на игру исключительно в атаках, думалось, больше времени в нападении проведут хозяева.

Агуэро старался за двоих, лидер атак и лучший бомбардир этого сезона в "Ман Сити" постоянно находил возможности для обострений. Вот только и ошибок у аргентинца было непозволительно много, беспечно от относился к своим голевым ситуациям. Квинтэссенцией действий Агуэро стал пенальти. С таким трудом гости заработали одиннадцатиметровый, Прат сыграл рукой после удара Гюндогана, арбитр посмотрел видеоповтор и указал на точку. Все по делу. А Агуэро пробил по центру ворот, по-пижонски, голкипер мужественно взял удар.

Символично, что именно Агуэро заменил Гвардиола и выпустил будущего героя встречи. Жезус провел на поле около трех минут и забил - Марез классно вывел бразильца и он все сделал максимально практично, переиграв голкипера тет-а-тет. Сил и времени отыграться у "лис" уже не было. Непростая победа фаворита, в которой не хватало одного украинца, Гвардиола не доверил Зинченко даже место на скамье запасных.

Итак: продолжает "Ман Сити" гонку за "Ливерпулем", хотя гандикап у мерсисайдцев очень солидный - 19 очков плюс игра в запасе (в понедельник с "Вест Хэмом" сыграют "красные"). "Лестер" все еще претендует на второе место, уверенно удерживая третье, а в весенних матчах все может произойти. При этом, стоит признать, что теперь борьба в тройке лидеров выглядит весьма условной.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Лестер - Ман Сити 0:1

Голы: Жезус 80

Лестер: 1. Шмейхель, 3. Чилуэлл, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 21. Рикарду Перейра, 28. Фукс (Перес 90+2), 8. Тилеманс, 10. Мэддисон, 26. Прат (Джеймс 84), 9. Варди, 14. Ихеаначо (Барнс 46).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 14. Лапорт (Отаменди 58), 22. Менди, 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Бернарду Силва, 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 10. Агуэро (Жезус 77), 26. Марез.