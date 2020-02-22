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Гвардиола: Нам предстоит матч с королями ЛЧ. Постараемся получить удовольствие от игры с Реалом

Англия
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Испанский наставник подвел итоги победы над "Лестером"

Гвардиола: Нам предстоит матч с королями ЛЧ. Постараемся получить удовольствие от игры с Реалом
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями после победы над "Лестером" в рамках 27-го тура АПЛ.

"Мы не забили четыре раза подряд с пенальти. Возможно, мы будем бить пенальти тогда, когда нам он будет необходим для выигрыша чего-нибудь. Вратари играют хорошо. Но следующий пенальти мы реализуем.

Подготовка к "Реалу" после 12 дней отпуска прошла здорово, мы провели 2 хороших матча. Здорово, что мы готовились к "Реалу", встречаясь с крепкими соперниками.

Нам предстоит матч с королями турнира. Постараемся получить удовольствие и сыграть в своей манере", – поделился Пеп Гвардиола.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Пеп Гвардиола Лестер Сити
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Источник:
BBC
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