Манчестер Юнайтед - Уотфорд. Прогноз на матч АПЛ

В первом круге чемпионата "Уотфорд" совершил настоящую сенсацию и в хорошем стиле обыграл "Ман Юнайтед" 2:0. С 2016-го года "шмели" не могли одолеть "красных дьяволов", хотя в те годы боролись за более высокие места. Сейчас "Уотфорд" сражается за выживание, находится в зоне вылета и делает все возможное, чтобы сохранить прописку в элите. Поэтому и фаворит тут понятен.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Ман Юнайтед 16:00 Уотфорд

Команда Сульшера в мид-уик расписала мировую с "Брюгге" в Лиге Европы (1:1). Довольно осторожный получился матч, возможно, больше сил у манкунианцев забрала дорога в Бельгию и назад. А вот в чемпионате Англии в последнем матче "МЮ" обыграл "Челси" 2:0. Правда, ранее была ничья с "Вулверхемптоном" (0:0) и поражение от "Бернли" (0:2) – решайте сами насколько стабилен "Ман Юнайтед".

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"Шмели" не выигрывали в четырех последних матчах АПЛ – две ничьи и два поражения в пассиве, а также поражение в Кубке Англии от скромного "Транмир Роверс" (1:2). Неделю назад с "Брайтоном" вничью сыграл "Уотфорд" (1:1). Неприходится ожидать от команды Пирсона чего-то сверхестественного.

Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.

Если "шмели" решают задачу сохранения места в Премьер-лиге, пока с противоречивыми успехами, но стараются. То "Манчестер Юнайтед" борется за место среди лидеров. В случае победы в 27-м туре команда Сульшера может выйти на пятое место, что при определенных обстоятельствах даст путевку в Лигу Чемпионов. После серии неудач и нестабильности есть хороший стимул у "МЮ", возможно, появятся и силы. Прогноз: победа хозяев 3:1.