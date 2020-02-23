Брендан Роджерс: Пропущенный гол от Сити был на самом деле слишком легким

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал домашнее поражение от "Манчестер Сити" в рамках 27-го тура АПЛ.

"Мы очень разочарованы, так как полностью выложились в этом матче. Это была потрясающая игра. Мы выполнили все, что я просил игроков делать с точки зрения агрессии и давления, и это вызывало проблемы у "Сити".

Мы явно устали к концу. Пропущенный гол был на самом деле слишком легким. Один или два наших игрока испытывали судороги в тот момент. "Лестер" создавал опасные моменты на протяжении всей игры. Конечно, "Манчестер Сити" – очень качественная команда, но я был очень доволен тем, как мы защищались.

Нет волшебной формулы, вам просто нужно много работать. Игроки отдали все силы сегодня вечером. Мы на прекрасной позиции в лиге, так что все по-прежнему хорошо", – сказал Роджерс.