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Ло Чельсо избежал удаления в матче с Челси из-за ошибки VAR

Англия
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Главный арбитр получил неправильные инструкции

Ло Чельсо избежал удаления в матче с Челси из-за ошибки VAR
Новина українською

Премьер-Лига подтвердила, что полузащитнику "Тоттенхэма" Джовано Ло Чельсо была ошибочно не показана красная карточка в матче против "Челси".

Во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" Ло Чельсо грубо сыграл против Сесара Аспиликуэты, шипами наступив на голень оппонента.

Рефери в поле Майкл Оливер не стал применять никаких санкций к грубиян и обратился к системе VAR, которой из видеостудии управлял Дэвид Кут.

Кут решил, что фол Ло Чельсо заслуживает красной карточки, однако "из-за человеческой ошибки" это послание не дошло до Оливера, и Джовани продолжил игру.

Sky Sports не ожидает, что в отношении Ло Чельсо будут приняты какие-либо ретроспективные меры, потому что по правилам это предусмотрено только для эпизодов, которые остались без внимания главного рефери или VAR.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Интер (Милан)
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