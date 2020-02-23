Бывший спортдир Хоффенхайма: Медицинский отчёт Фирмино был хуже, чем у моей бабушки

Бывший спортивный директор "Хоффенхайма" Эрнст Таннер рассказал о деталях перехода Роберто Фирмино из "Фигейренсе".

"Вы бы видели медицинский отчет Фирмино, когда он только переходил к нам. В Германии у нас обычно проходят тест на выносливость, после чего берется анализ крови, который достаточно точен. И его показатели были хуже, чем у кого-либо другого, с кем я имел дело в профессиональном футболе. Даже хуже, чем у моей бабули! Они были настолько низкими, что я не мог поверить, что этот человек мог играть в профессиональный футбол.

Тем не менее. Я всегда верил, что он сможет стать топ-игроком Бундеслиги. В скаутском отчёте я дал ему 8 или 9 баллов из 10, чем многих удивил в клубе. Но его технические способности и отношение к делу не оставляли никаких вопросов", – цитирует Таннера Bleacher Report.