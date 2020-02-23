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Арсенал - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Где 23.02.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Эмирейтс

Арсенал - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Кто бы мог подумать, что в центральном матче дня в АПЛ будут встречаться команды из нижней части турнирной таблицы. "Арсенал" и "Эвертон" провалили первую часть чемпионата, но постепенно выходят из кризиса, не проигрывают и показывают относительно неплохую игру. Команды с именем и амбициями должны и способны показать качественный футбол.

Подробнее о матче Арсенал - Эвертон читайте в отдельном материале.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Арсенал 18:30 Эвертон

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка

Телетрансляция на канале Setanta

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль)
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