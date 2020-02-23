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Лестер – Манчестер Сити 0:1. Обзор матча
"Горожане" вырвали победу в последнюю десятиминутку
"Манчестер Сити" одержал непростую выездную победу в матче 27-го тура АПЛ против "Лестера".
Исход встречи решил Габриэль Жезус, который забил единственный гол в игре после выхода на замену.
Лестер — Манчестер Сити 0:1
Гол: Габриэль Жезус, 80
Лестер: Шмайхель — Сеюнджю, Эванс, Фухс (Перес, 90+2) — Перейра, Мэддисон, Тилеманс, Прат (Джеймс, 85), Чилвелл — Ихеаначо (Барнс, 46), Варди
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди, 58), Менди — Родри — Марез, Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва — Агуэро (Габриэль Жезус, 77)
На 62-й минуте Агуэро не реализовал пенальти (сэйв).