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Стерлинг: К Ман Сити не проявляют такого же уважения, как к Ливерпулю

Англия
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Рахим считает, что к "горожанам" относятся предвзято

Стерлинг: К Ман Сити не проявляют такого же уважения, как к Ливерпулю
Новина українською

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг считает, что к его клубу относятся предвзято.

В шести предыдущих сезонах "Сити" трижды брал титул Премьер-Лиги, однако никто из "горожан" не признавался Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

"Особенно в прошлом году, когда мы завоевали четыре трофея на внутренней арене и не получили награду Игроку Года, это говорит само за себя. Та награда досталась игроку "Ливерпуля" (Виргилу Ван Дейку), который провел великолепный сезон, но я смотрю на предыдущие сезоны — Яя Туре забил 20 голов из полузащиты и тоже не стал Игроком Года.

Кроме того, Серхио Агуэро находится в клубе более семи лет, он забивал невероятные голы, но никто из игроков "Сити" не получил эту награду. Это просто невозможно, чтобы ты выиграл лигу четыре раза, и никто из твоих игроков не стал бы Игроком Года.

В этом году "Ливерпуль" выиграет лигу, а Игроком Года точно станет игрок "Ливерпуля". Мы выигрывали лигу четыре раза, но к нам не проявляли того же уважения. Когда мы выиграли лигу в первый раз (при Гвардиоле), Кевин Де Брюйне был невероятен, но они отдали награду другому игроку (Нголо Канте)", — цитирует Стерлинга Daily Mail.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Рахим Стерлинг Ливерпуль
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